MANCIANO – Una donna di 88 anni è stata investita da un’auto questa mattina nel parcheggio di un supermercato di Manciano, in via Paride Pascucci. L’episodio si sarebbe verificato intorno alle 12.

I soccorsi

Ad allertare i soccorsi alcuni clienti del supermercato che hanno assistito e hanno visto la donna a terra mentre chiedeva aiuto. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Misericordia di Manciano, che ha prestato le prime cure alla ferita e l’ha poi trasportata in ospedale ad Orbetello.

Disagi alla viabilità

Con la donna a terra in attesa di soccorsi davanti all’uscita del primo piano interrato le auto sono scese al secondo piano per uscire. Al momento è in fase di valutazione la dinamica precisa dell’incidente.