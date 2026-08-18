PUNTA ALA – La Maremma si conferma il luogo del cuore per l’estate di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che, anche quest’anno insieme al loro cagnolino e alla loro bambina, hanno deciso di fare tappa a Punta Ala.

Nella natura maremmana, tra spiaggia e tramonti, la coppia (lei influencer, conduttrice, nonché sorella della più nota Belen Rodriguez, e lui ex ciclista) si sta godendo le eccellenze enogastronomiche del territorio e giornate di totale relax lontani dal caos cittadino.

Un legame profondo quello che li lega al paese di Punta Ala e che di anno in anno si rinnova; un’ulteriore conferma di come la costa maremmana possa essere la meta d’eccellenza per chi cerca riservatezza, eleganza e paesaggi unici.