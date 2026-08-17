SCARLINO – Il luogo scelto non è casuale: l’ingresso della Sol.Tiox, l’ex Venator, nell’area industriale del Casone di Scarlino. È qui che stamattina, lunedì 17 agosto, il Partito democratico ha presentato la nuova Segreteria provinciale, completando di fatto il percorso congressuale e dando il via alla nuova fase politica della Federazione grossetana. Al centro dei prossimi mesi ci saranno la Festa provinciale dell’Unità e soprattutto il lavoro in vista delle prossime elezioni amministrative. La squadra è stata presentata dal segretario Giacomo Termine.

La nuova Segreteria vede Alberto Bertinelli nel ruolo di coordinatore. Federico Badini è vicesegretario con delega alle aree interne. Ne fanno parte anche Mirjam Giorgieri, con delega al turismo e portavoce delle Donne Democratiche; Elena Menghini, agricoltura; Massimo Alessandri, sanità; Daniela Piandelaghi, organizzazione; Saimo Biliotti, servizi pubblici locali; Margherita Ambrogetti Damiani, comunicazione; Cosimo Garofalo, segretario dei Giovani Democratici; Laura Pranti, pubblica istruzione e cultura; Fabio Tavarelli, enti locali; Alessandro Ragusa, ambiente; Ciro Cirillo, giustizia, sicurezza, legalità e rapporti con l’Unione europea; Alberto Allegrini, infrastrutture e trasporto pubblico locale; Cristian Sensi, politiche sociali, welfare e Terzo settore; Cinzia Tacconi, tesoriera.

Quattro coordinatori per le diverse aree della provincia

La nuova organizzazione del Pd provinciale prevede anche quattro coordinatori di zona, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra la Federazione e i territori: Francesco Biondi per l’Amiata, Lauretta Bianchi per la zona Sud, Lorenzo Balestri per la zona Nord e Catiuscia Scoccati per la zona Centro.

Definita anche la presidenza della Direzione provinciale, affidata a Giovanna Stellini, mentre i gruppi di lavoro costituiti nella fase congressuale diventano veri e propri Dipartimenti tematici.

A Veronica Tancredi sono affidati sanità, welfare e politiche sociali; Susanna Lorenzini seguirà agricoltura, turismo e aree interne; Cecilia Buggiani organizzazione del partito e formazione; Lorenzo Savinotti giovani, scuola, università e cultura; Francesca Mondei ambiente, geotermia, energia e territorio; Gesuè Ariganello sviluppo economico, lavoro e imprese; Stefano Giommoni pianificazione del territorio e sostenibilità urbana.

«Al lavoro per costruire un progetto credibile e competitivo»

«Abbiamo affrontato l’importante fase politica che abbiamo davanti – spiegano dal Pd –. Nelle prossime settimane l’azione del partito sarà rivolta soprattutto all’organizzazione della Festa provinciale dell’Unità, che vogliamo sia un appuntamento importante e capace di dare un messaggio politico forte a tutta la provincia».

Ma il passaggio centrale riguarda già le prossime sfide elettorali. «Allo stesso tempo inizieremo il lavoro in vista delle prossime elezioni amministrative, avviando il confronto con le forze della coalizione di centrosinistra e con le realtà civiche disponibili a costruire insieme un progetto credibile e competitivo».