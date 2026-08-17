GROSSETO – Nuovo incarico di prestigio per Klaudjo Viska, che entra nell’organigramma dell’US Grosseto 1912 come responsabile delle relazioni esterne. La società biancorossa ha ufficializzato la nomina affidandogli un ruolo strategico nei rapporti con il territorio, i partner, le istituzioni, le associazioni e la tifoseria.

Una scelta che porta all’interno del Grosseto una figura conosciuta in Maremma nel mondo dell’organizzazione degli eventi e che, negli ultimi mesi, ha ampliato la propria attività anche nel calcio internazionale.

Il nuovo ruolo nel Grosseto

Viska avrà il compito di contribuire a rafforzare il legame tra l’US Grosseto e la città. Tra le sue principali deleghe ci saranno l’organizzazione degli eventi istituzionali e culturali del club, il coordinamento dei rapporti con scuole e associazioni e il supporto all’area marketing per le iniziative finalizzate alla valorizzazione del brand US Grosseto.

Un lavoro che non sarà limitato alla dimensione locale: l’obiettivo della società è infatti rafforzare la propria immagine a livello regionale e nazionale e, quando necessario, sviluppare relazioni e opportunità anche sul piano internazionale.

L’ingresso di Viska rientra nel percorso di crescita della struttura societaria intrapreso dall’US Grosseto 1912, con l’obiettivo di aumentare la presenza del club sul territorio e consolidare il dialogo con tutte le realtà che gravitano attorno alla squadra biancorossa.

Dalla Maremma al calcio internazionale

Viska è conosciuto soprattutto in Maremma come manager della Lux Events, realtà che negli ultimi anni ha curato manifestazioni e appuntamenti di richiamo sul territorio, dal Festival delle Crociere di Orbetello alle serate di Capodanno in piazza a Grosseto e Orbetello.

A questa esperienza nel settore degli eventi, del marketing e delle relazioni si è aggiunto recentemente un importante incarico nel calcio internazionale. Viska è infatti International General Manager del KF Egnatia, club della massima serie albanese protagonista negli ultimi anni di un ciclo particolarmente vincente e impegnato anche nelle competizioni europee.

Un’esperienza che gli consente di mettere a disposizione del Grosseto anche una rete di rapporti costruita fuori dall’Italia e competenze maturate nel marketing e nella promozione internazionale dei club sportivi.

Un ponte tra squadra, città e territorio

Con la nomina di Viska l’US Grosseto punta dunque a strutturare ulteriormente un settore che va oltre il rettangolo di gioco ma che assume un peso sempre maggiore nella crescita di una società calcistica.

Relazioni con le istituzioni, iniziative con scuole e associazioni, eventi, marketing e valorizzazione del marchio saranno gli ambiti sui quali si concentrerà il nuovo responsabile delle relazioni esterne. L’obiettivo è avvicinare sempre di più il Grosseto alla propria comunità e, allo stesso tempo, ampliare la rete di contatti e opportunità del club anche fuori dai confini della Maremma.