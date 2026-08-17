CINIGIANO – È scomparso da Sasso d’Ombrone dal pomeriggio di venerdì 14 agosto. Sono in corso le ricerche di Iosif Niculita, 51 anni, di origine romena e residente nella frazione del comune di Cinigiano. La Prefettura di Grosseto ha diffuso gli elementi identificativi dell’uomo per favorire eventuali segnalazioni.

Secondo le informazioni disponibili, Iosif Niculita è uscito dalla propria abitazione nel pomeriggio del 14 agosto, in una fascia oraria compresa tra le 18 e le 21. Da quel momento non si hanno più sue notizie.

L’uomo è alto circa 1,65 metri e pesa 58 chili. Ha capelli neri, carnagione chiara e occhi marroni. Non ha tatuaggi. Al momento non sono disponibili informazioni sull’abbigliamento che indossava quando si è allontanato da casa.

La Prefettura invita chiunque possa avere informazioni utili o abbia visto una persona corrispondente alla descrizione a segnalarlo immediatamente alle forze dell’ordine.

In caso di avvistamento è necessario contattare il Numero unico europeo per le emergenze 112.