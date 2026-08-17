A cosa servono le proteine per chi fa sport

Le proteine sono, in sostanza, i mattoni dei muscoli. Durante l’allenamento le fibre muscolari subiscono piccole lesioni e nelle ore successive l’organismo le ripara e le rinforza, un processo che richiede un adeguato apporto proteico. Non si tratta di uno slogan pubblicitario: l’EFSA, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, ha autorizzato le indicazioni secondo cui le proteine contribuiscono alla crescita della massa muscolare, al suo mantenimento e al mantenimento di ossa normali. Senza un apporto sufficiente, insomma, il corpo fatica a costruire e conservare il muscolo, e il recupero dopo lo sforzo diventa più lento.

Quanto ne serve? Dipende soprattutto da quanto ci si muove:

una persona adulta sedentaria ha un fabbisogno di circa 0,83 grammi per chilo di peso al giorno , secondo i valori di riferimento di EFSA e Organizzazione Mondiale della Sanità;

ha un fabbisogno di circa , secondo i valori di riferimento di EFSA e Organizzazione Mondiale della Sanità; chi si allena per costruire o mantenere massa muscolare si colloca in genere tra 1,4 e 2,0 grammi per chilo al giorno, l’intervallo indicato dalla International Society of Sports Nutrition (ISSN).

Per farsi un’idea concreta, una persona di 70 chili passa così da circa 58 grammi al giorno se sedentaria a una forbice indicativa di 98-140 grammi se si allena con costanza. Un aspetto spesso trascurato è la distribuzione nell’arco della giornata: ripartire le proteine tra i vari pasti, invece di concentrarle in un’unica occasione, aiuta l’organismo a utilizzarle meglio. Le fonti alimentari non mancano e conviene variarle: carne, pesce, uova, latticini, legumi, soia e frutta secca sono tra le principali.

Alimentazione prima di tutto: quando le proteine in polvere possono servire

Il punto di partenza resta sempre la tavola. Una dieta varia ed equilibrata copre di norma il fabbisogno proteico anche di chi pratica sport a livello amatoriale, e nella maggior parte dei casi non serve altro. Esistono però situazioni in cui arrivare alla quota giornaliera con il solo cibo è più difficile: allenamenti intensi e frequenti, poco tempo per cucinare, fabbisogni elevati oppure diete vegetariane in cui l’apporto dai legumi non basta. In questi casi le proteine in polvere rappresentano un supporto comodo e veloce, mai un sostituto di un pasto completo.

Perché proprio le whey

Le proteine whey sono quelle ricavate dal siero del latte. Vengono considerate a rapido assorbimento e sono ricche di aminoacidi essenziali, in particolare leucina, l’aminoacido che dà il segnale di avvio alla sintesi proteica muscolare. Proprio per questa combinazione, come evidenziato in letteratura scientifica (tra cui Devries e Phillips, 2015), sono spesso utilizzate nella finestra successiva all’allenamento, quando il muscolo è più recettivo ai nutrienti utili alla riparazione. Una porzione tipica fornisce all’incirca 20-30 grammi di proteine, quantità pratica da abbinare a latte, yogurt o semplice acqua.

Come sceglierle con criterio

Non tutte le polveri sono uguali, e qui la differenza la fa la qualità. Conviene guardare alla trasparenza dell’etichetta: prodotti che dichiarano con chiarezza la quantità di proteine per porzione, la lista ingredienti, l’origine del siero e l’eventuale presenza di dolcificanti o additivi. In quest’ottica si possono valutare, per esempio, le proteine whey Nutripure , che riportano composizione e provenienza in modo dettagliato, così da sapere esattamente cosa si sta assumendo. Resta valido il principio di fondo, ribadito anche dai nutrizionisti: gli integratori danno una spinta quando l’alimentazione da sola non basta, ma non sostituiscono una dieta sana ed equilibrata.

Gli errori da evitare

Anche con un prodotto valido, il buon senso conta più di ogni altra cosa. Alcuni errori sono comuni e facili da evitare:

esagerare con le dosi : oltre i circa 2 grammi per chilo al giorno, per la maggior parte delle persone non arrivano benefici aggiuntivi, come ricordano i nutrizionisti del Policlinico di Milano. Di più non significa meglio;

: oltre i circa 2 grammi per chilo al giorno, per la maggior parte delle persone non arrivano benefici aggiuntivi, come ricordano i nutrizionisti del Policlinico di Milano. Di più non significa meglio; concentrarsi solo sul dopo-allenamento : a fare la differenza è soprattutto il totale giornaliero di proteine, distribuito nei vari pasti, più che la singola assunzione;

: a fare la differenza è soprattutto il di proteine, distribuito nei vari pasti, più che la singola assunzione; improvvisare diete fortemente iperproteiche : meglio farsi seguire da un medico o da un nutrizionista, a maggior ragione in presenza di problemi renali;

: meglio farsi seguire da un medico o da un nutrizionista, a maggior ragione in presenza di problemi renali; aspettarsi effetti magici: senza allenamento costante e riposo adeguato, nessuna polvere fa da sola la differenza.

In conclusione

Le proteine sono un alleato prezioso per chi fa sport, perché sostengono il recupero, la crescita e il mantenimento dei muscoli, oltre alla salute delle ossa. Per la maggior parte di chi in Maremma si allena per passione, una dieta varia e ben distribuita copre già il fabbisogno; le proteine in polvere, whey comprese, restano un’opzione pratica quando serve una quota in più, da scegliere con attenzione alla qualità e da inserire in un percorso sensato fatto di allenamento, alimentazione equilibrata e riposo. Nel dubbio, il parere di un professionista vale sempre più di qualsiasi promessa stampata su un’etichetta.