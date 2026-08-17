Foto di repertorio

MANCIANO – Un pomeriggio dedicato al più celebre gioco da tavolo nel programma di Estate Avis dell’Avis Comunale Manciano. Mercoledì 19 agosto a partire dalle 17 al parco pubblico Giuseppe Mazzini di Manciano spazio agli scacchi con l’ASD Mattoallaprossima di Grosseto con partite libere e aperte a tutti; alle ore 21.30 infine la spettacolare partita simultanea “uno contro tutti”.

L’iniziativa, del tutto gratuita, è aperta a tutti, esperti e non.

Gli scacchi erano già sbarcati in inverno nel mancianese con il corso organizzato dal Comune proprio assieme all’Asd grossetana.