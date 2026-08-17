GROSSETO – Le piogge e i temporali causati dall’area di bassa pressione proveniente dall’Atlantico interesseranno, nella giornata odierna, tutta la Toscana.
Per questo la Sala operativa unica della Protezione civile regionale ha esteso a tutte le zone della regione l’allerta meteo di colore giallo per temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, con validità fino alla mezzanotte di oggi, lunedì 17 agosto.
Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.