GROSSETO – Incidente questo pomeriggio lungo la strada provinciale del Poggiale, l’arteria che collega la località Principina Terra con la via Castiglionese. Un’automobile, con a bordo la sola conducente, una giovane donna di 21 anni, è uscita di strada per cause ancora in corso di accertamento.

La vettura è terminata all’interno di un canale di scolo e irrigazione, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto.

Vigili del fuoco nel canale per le verifiche

La squadra, utilizzando gli idrocostumi in dotazione alla prima partenza, ha effettuato un sopralluogo all’interno del canale per verificare che non vi fossero altre persone coinvolte o presenti a bordo del veicolo.

I vigili del fuoco hanno inoltre recuperato gli effetti personali della giovane conducente, rimasti all’interno dell’auto.

Sul posto anche Polizia municipale e Croce rossa

La donna è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto sul posto con l’ambulanza della Croce rossa di Marina di Grosseto.

Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire le cause che hanno portato l’automobile a uscire dalla carreggiata.