GROSSETO. – Nei primi anni ’60, il Centro Storico grossetano non era malandato ed i suoi fondi non avevano saracinesche chiuse e cartelli con su scritto “affittasi”. Passeggiare dentro le Mura cittadine non era insomma deprimente come lo è oggi.

Negozi variegati vivacizzavano questo scampolo urbano, in cui non mancavano esercizi oggi non più presenti. Era il caso in particolare della “Pasticceria Pessina” e del “Laboratorio Betti”, entrambi deputati a… indolcire le bocche dei grossetani.

Il primo, in via Ricasoli, doveva fare anche i conti olfattivi con il negozio Nevoni, olezzante di baccalà e stoccafisso (anch’esso “estinto”), ed anche con l’immagine di quell’esterno della non più presente Macelleria Marraccini, in cui facevano mostra, attaccati a ganci, vari capi di selvaggina, fresca di uccisione. Di contro, profumo di zucchero, mandorle tostate e liquore era il biglietto da visita invece della Pasticceria.

“Betti” che, se la memoria toponomastica non ci inganna, aveva i fondi in via Montanara, traversa di via Garibaldi. Andiamo però per gradi e riprendiamo il discorso su “Pessina”.

La pasticceria era un mondo magnetico ed accattivante, che si offriva con cioccolate, confetti, caramelle, paste di ogni tipo, torte, pasticcini, marzapane, frutta candita, una vera e propria cornucopia di “goloserie”. A seconda dei periodi, la vetrina era predisposta per attirare l’attenzione e indurre in tentazione.

C’era peraltro l’abitudine domenicale delle “paste della domenica” da portare in famiglia, una sorta di ricompensa alla quaresima dolciaria settimanale, dato che in quei tempi il boom dei dolcetti confezionati non c’era ancora stato.

Non distante da “Pessina”, più o meno un centinaio di metri in linea d’aria, il “Laboratorio Betti”, con il profumo dei suoi dolci appena sfornati, assaliva le narici di chi passava per via Garibaldi e via Montanara. Maestri pasticceri locali, erano anche loro gli antesignani grossetani di quei futuri Bistefani e Mulino Bianco, che avrebbero poi dilagato.

Rimane il ricordo fra tutti i dolci di loro produzione, di un biscottone di pasta frolla, fatto a rombo, con dentro marmellata di albicocca, pesca o ciliegia. Il dolcetto veniva racchiuso in una bustina di carta oleata e messo in vendita come la “classica merendina della ricreazione”, riscuotendo, tra le giovanissime bocche, un gran successo!

Resta indubbiamente difficile, per chi non ha vissuto quei tempi, immaginarsi la vivacità e l’opulenza di quel Centro Storico! Eppure, credeteci, era proprio così e quei fondi oggi vuoti e decadenti erano allora vivi ed attivi.

Dopo oltre mezzo secolo di distanza, in noi continua ad esserci una “memoria di quei profumi”. Quasi un’aspettativa, che ci induce, passando per quelle strade del Centro, a tirare su di naso, per sentire se quegli odori di dolci appena sfornati siano o no ancora presenti. Come recitava il refrain di una vecchia canzone: “Illusione, dolce chimera sei tu!”.