FOLLONICA – È tornata ieri mattina sulla spiaggia della ex Colonia Marina a Follonica la manifestazione “Papà ti salvo io e la strada del Riuso”, appuntamento ormai tradizionale dedicato alla sicurezza della balneazione nel quale i bambini diventano “Piccoli Bagnini” per imparare a riconoscere i pericoli del mare e soprattutto a prevenirli. L’iniziativa si è svolta con una lezione sulle regole da seguire in spiaggia e simulazioni di soccorso in acqua.

La mattinata è stata organizzata dalla Società Nazionale di Salvamento, sezione di Follonica, con il patrocinio della Città di Follonica ed al centro dell’iniziativa sono stati messi i più giovani, chiamati a conoscere le 10 Regole d’Oro per fare un “Bagno Sicuro” ed imparare le buone pratiche per preservare l’ambiente marino e la spiaggia. Infatti la sicurezza in mare e l’educazione ambientale necessitano di una sinergia che parte innanzitutto dai più piccoli, che devono avere, sin dalle prime volte in cui mettono piede in acqua, la consapevolezza della sicurezza della balneazione e la conoscenza delle regole per preservare l’ambiente.

Alla manifestazione ha partecipato anche l’Assessore Sandro Marrini, che ha sottolineato l’importanza dell’attività rivolta alle nuove generazioni ed ha evidenziato il lavoro educativo svolto dalla S.N.S. Follonica: “Ringraziamo la Società Nazionale di Salvamento per questa giornata di sensibilizzazione dei più piccoli, perché educa fin da bambini al rispetto delle regole per la sicurezza in mare”. Un’attenzione che, secondo Marrini, deve riguardare tutti, indipendentemente dalla confidenza con l’acqua: “Spesso anche i nuotatori esperti pensano di avere sicurezza e magari si tuffano, ma è fondamentale rispettare le regole”. Da qui il valore della parte didattica della manifestazione: “È fondamentale il rispetto delle dieci regole che oggi vengono raccontate e spiegate ai bambini”.

La mattinata è iniziata con la proiezione di alcuni video sull’importanza del preservare la spiaggia ed il mare da fonti di inquinamento e sulle 10 Regole d’Oro, la cui spiegazione è stata curata dal Direttore di sezione Giorgio Lolini. A seguire, il gruppo di volontariato dell’associazione ha coinvolto tutti i bambini presenti in alcune simulazioni di salvataggio (assistenti bagnanti S.N.S.) mediante l’utilizzo degli ausili in dotazione per il soccorso e, successivamente, con l’impiego delle Unità Cinofile da Soccorso operative presso la sezione. Infine, a tutti i partecipanti, a fine attività, è stata consegnata la medaglia del “Piccolo Bagnino” ed il kit “Papà ti salvo io e la strada del riuso” a ricordo di questa giornata.