PRINCIPINA MARE – «Da Principina Mare avremmo dovuto andare a Scansano per una visita». A lamentare la situazione Vittorio Coccoletti, che racconta quanto avvenuto i 16 agosto quando la moglie di è sentita male a Principina a mare.

«Nulla da giustificare un accesso al pronto soccorso e togliere spazio alle vere urgenze, ma abbastanza da richiedere una visita di un medico (febbre, conati, sensazione di vertigini)».

La chiamata al numero unico

«Come ogni persona civile e che rispetta i ruoli, alle 9 di mattina decido di chiamare la guardia medica, essendo domenica ci dovrebbe essere la continuità medica assistenzale, oramai non si può più chiamare il numero della guardia medica locale ma un numero unico per tutta la regione, il 116117. Dopo 22 minuti di musichetta e annunci mi risponde una addetta che mi dice che né a Marina di Grosseto, né a Grosseto ci sono guardie mediche in servizio».

«Una località turistica senza servizi»

«Ricordo che siamo in una località turistica il giorno dopo ferragosto, quando mai ci deve essere? In un luogo dove gli abitanti durante agosto quadruplicano, nessun servizio, il centro di emergenza mi dice che che ci chiamerà per un appuntamento la Guardia medica in servizio a Civitella, Paganico (della serie se non muori ti chiamo… aspetta e spera). Da considerare che nella migliore delle ipotesi saremmo dovuti andare a Civitella Paganico a 40 minuti di auto senza traffico».

La beffa di Scansano

«Dopo oltre tre ore mi chiama un numero di cellulare, la Guardia medica, ma che, sorpresa!, non era a Civitella Paganico ma a Scansano, in mezzo alle colline della Maremma, un’ora di auto in una strada piena di curve adattissima a chi soffre di conati e nausea…» prosegue il racconto.

«Da considerare che siamo italiani e capiamo la lingua ma chi non lo è come fa a capire dove andare? Eravamo automuniti ma con i mezzi pubblici, di domenica, come ci arrivi a Scansano?(oltre la beffa di dirci che era a Civitella e poi non c’era e se eravamo andati lì? Viaggio a vuoto?)».

L’appello sul sistema del centralino unico

«Insomma – conclude Coccoletti – dopo che per anni ce la siamo menata con l’importanza della sanità di prossimità, dell’evitare di ingorgare i pronto soccorso, dell’importanza del turismo, se ti senti male, in Maremma, meglio che ti affidi al destino che alla Guardia Medica. Sarà il caso di togliere questo sistema assurdo di centralino unico e richiamata e ristabilire il contatto diretto con le guardie mediche?».