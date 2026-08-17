GAVORRANO – Dalla Maremma alla Biennale di Chianciano con un’opera realizzata recuperando molle per porte e materiali ferrosi destinati allo scarto. Gian Piero Fabbrizzi, artista contemporaneo di Gavorrano, è stato selezionato per partecipare alla nona edizione della rassegna internazionale d’arte contemporanea, in programma fino al 29 agosto a Chianciano Terme.

Fabbrizzi partecipa alla manifestazione con “Pietas”, opera realizzata attraverso il recupero di molle per porte e altri materiali ferrosi riciclati. Una creazione che affronta il tema della morte e, più in generale, quello della perdita e del dolore.

«Pietas non vuole rappresentare una morte particolare, ma la morte nella sua dimensione più ampia e universale – spiega Fabbrizzi –. È il dolore di chi subisce una perdita, ma anche quello collettivo che vive e subisce le tragedie della guerra, della violenza e della distruzione. Il gesto della disperazione non appartiene più soltanto a un individuo: diventa sentimento universale, capace di raccontare il dolore dell’umanità di fronte alla perdita».

«L’opera – aggiunge l’artista – trasforma strumenti di fuga e di salvezza in simboli di una condizione senza via di uscita. Il nostro paradosso esistenziale».

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Gli “animali fantastici” prendono vita dopo l’incendio: il Comune riparte con le opere di Fabbrizzi

Circa 300 artisti da oltre 50 Paesi

La Biennale di Chianciano riunisce quest’anno circa 300 artisti provenienti da oltre 50 nazioni. Le opere sono distribuite tra il Museo d’Arte di Chianciano Terme e le 13 gallerie del centro storico, per complessivi 3mila metri quadrati di spazi espositivi.

Gli artisti sono stati individuati attraverso una call internazionale e la successiva selezione della commissione curatoriale del Museo. Pittura, scultura, fotografia, arte digitale, installazioni e opere immersive sono alcune delle discipline presenti.

Anche il profilo di Gian Piero Fabbrizzi sarà inserito nel catalogo ufficiale della manifestazione.

Dal ferro scartato nasce una nuova vita

Fabbrizzi vive e lavora a Gavorrano e ha fatto del recupero del ferro uno degli elementi caratterizzanti della propria ricerca artistica. Materiali raccolti e apparentemente privi di utilità vengono trasformati in animali, uccelli, figure mitologiche e nuove composizioni.

«Riciclare il ferro per me significa dare una nuova vita a ciò che apparentemente ha perso la propria funzione – racconta Fabbrizzi –. Attraverso il mio lavoro trasformo un materiale freddo, segnato dal tempo e spesso considerato inutile, restituendogli una nuova anima».

Tra le esperienze espositive dell’artista c’è “Schegge di bellezza di nero fumo”, mostra allestita nei locali del Parco Minerario di Gavorrano e realizzata utilizzando resti recuperati dopo il grave incendio che aveva interessato l’autoparco del Comune. Attrezzi, parti di motori, marmitte e chiavi inglesi anneriti e deformati dalle fiamme erano diventati aironi, gufi, draghi e altre figure.

Fabbrizzi ha inoltre partecipato a una rassegna dedicata all’arte del riciclo al Museo Magma di Follonica e a RoccArte, nel centro storico di Roccatederighi. Una parte delle sue opere è visitabile anche nella mostra permanente allestita negli ex Bagnetti, alla Porta del Parco Minerario di Gavorrano.

«Ogni frammento di ferro porta con sé una storia, delle tracce, delle imperfezioni – conclude l’artista –. Io cerco di ascoltarle e di trasformarle in bellezza. Il grande potere dell’arte è insegnarci a guardare ciò che normalmente scartiamo con occhi diversi».

La Biennale di Chianciano, inaugurata il 15 agosto, proseguirà fino al 29 agosto, con apertura tutte le sere dalle 17.30 alle 22.30 e ingresso gratuito.