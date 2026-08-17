CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – «Aiutateci a ritrovare almeno gli oggetti senza valore commerciale, ma per noi importanti» l’appello viene da una famiglia in vacanza a Castiglione della Pescaia.

«Purtroppo scrivo per segnalare un brutto episodio nella speranza che qualcuno possa aver visto qualcosa» raccontano.

Il furto nel parcheggio del Casa Mora

«Nel pomeriggio di domenica 16 agosto, mentre il nostro camper era parcheggiato nel parcheggio del Casa Mora, siamo stati svaligiati. Ci hanno portato via zaini, abbigliamento, documenti».

L’appello

L’appello è proprio a chi dovesse vedere zaini, borse, documenti o effetti personali abbandonati in fossi, cestini o ai margini della strada.

Chi dovesse trovare qualcosa può portarli alle forze dell’ordine, carabinieri o polizia municipale.

«Spesso chi ruba trattiene solo i contanti e l’elettronica e si disfa del resto nelle vicinanze. Abbiamo già provveduto a sporgere denuncia alle forze dell’ordine».