ANSEDONIA – Incidente stradale questa sera, 17 agosto, intorno alle 19.30, in via delle Mimose, nella zona della Feniglia ad Ansedonia. Due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora in fase di accertamento.

A bordo di una delle due vetture si trovava una donna che, dopo l’incidente, è stata soccorsa e accompagnata in ambulanza al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Nell’altra automobile viaggiavano alcuni ragazzi, rimasti fortunatamente illesi.

Strada bloccata per circa due ore

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica dell’incidente. A causa dello scontro, la strada è rimasta bloccata per circa due ore, con disagi alla circolazione.

Per la rimozione dei veicoli e il ripristino della viabilità è intervenuto il soccorso stradale di Lorenzo Battisti.