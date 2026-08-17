SASSOFORTINO – Sassofortino torna protagonista in televisione con la quinta puntata della 23ª edizione di Dilettando con Avis, la manifestazione ideata e condotta da Carlo Sestini, che quest’anno sta portando sui palchi della Maremma talenti, musica, danza e spettacolo, insieme al messaggio legato alla donazione di sangue e plasma.

La serata, organizzata grazie alla Pubblica Assistenza di Sassofortino, ha visto il successo del gruppo Anima Mediterranea, capace di conquistare la giuria con una performance caratterizzata da energia, contaminazione di culture e fusione tra musica popolare e contemporaneità.

Secondo posto per Lorenzo Russo, in arte LorElvis, giovanissimo interprete che ha scelto di confrontarsi con il mito di Elvis Presley attraverso l’intensa My Way. Terza piazza per le ginnaste dell’AG Rocca, protagoniste della suggestiva coreografia Le Statue sulla Rocca.

Il Premio Simpatia è invece andato a Valentina Medoli, che ha portato sul palco un trascinante Medley della Felicità, con tre grandi successi della musica italiana: Se m’innamoro, Mamma Maria e Si può dare di più. Una puntata ricca e variegata, con dieci esibizioni capaci di attraversare generi e generazioni.

Sul palco si sono alternati anche il duo formato da Santiago e Alisea, tra batteria e danza sulle note di Pino Daniele, i Roccacrew con la loro energia hip hop, la cantante Angela Ciraldo con Fai rumore di Diodato, il barzellettiere Gian Piero Guerrini De Witt, il giovanissimo Giovanni Hasimi con Felicità e, a chiudere la serata, Nicoletta Becatti con Vacanze Romane dei Matia Bazar.

A impreziosire la serata anche la presenza dell’ospite Charlie Gnocchi, conduttore di RTL 102.5, giornalista, musicista e scrittore, inserito anche nella giuria insieme a rappresentanti del mondo associativo, della scuola, dello sport e della comunità locale. Sul palco, accanto a Carlo Sestini, Francesca Magdalena Giorgi.

La serata ha rappresentato anche un importante momento di valorizzazione della comunità di Sassofortino e dell’impegno della Pubblica Assistenza, con il presidente Mauro Bianchi, il consiglio direttivo e i volontari protagonisti dell’organizzazione, valore che anche l’amministrazione comunale ha riconosciuto con la presenza della vice sindaca Stefania Pacciani.

Un appuntamento che ha permesso al paese e all’intero territorio di entrare nelle case dei telespettatori, grazie alla diffusione di Dilettando sulle emittenti televisive e sulle numerose piattaforme web. E adesso l’appuntamento è davanti alla televisione: mercoledì 19 agosto alle 21.30 su Toscana Tv, con replica giovedì 20 agosto alle 00.30.

La puntata sarà inoltre trasmessa da Siena Tv sabato 12 settembre alle 21 e domenica 13 settembre alle 14, oltre che su diverse emittenti televisive e web tv fuori regione. Sassofortino, dunque, è pronto a rivivere la sua serata di Dilettando. Questa volta, però, attraverso lo schermo, con Anima Mediterranea sul gradino più alto del podio.