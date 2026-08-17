GROSSETO – Nuovo appuntamento con l’Open day organizzato dalle professioniste e dai professionisti del reparto di Ostetricia, Ginecologia e Neonatologia per illustrare i servizi del percorso nascita e della sala parto.

Si terrà giovedì 20 agosto dalle 11 alle 13 all’interno dell’auditorium, nella nuova ala dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

Un viaggio virtuale tramite video e immagini ma anche un percorso con dimostrazioni teorico-pratiche che guidano e accompagnano i futuri genitori durante l’attesa.

I successivi incontri si svolgeranno il 17 settembre, il 15 ottobre, il 19 novembre e il 17 dicembre con orario dalle 11 alle 13 all’interno dell’auditorium dell’ospedale.

Per info: 0564 485133 oppure scrivendo a [email protected]