GROSSETO – Sole, caldo e condizioni prevalentemente stabili caratterizzeranno oggi, domenica 16 agosto, in gran parte della provincia di Grosseto. Qualche disturbo pomeridiano sarà possibile soprattutto sull’Amiata. Domani, lunedì 17 agosto, il caldo dovrebbe invece attenuarsi leggermente, con temperature in diminuzione e qualche nube in più. Le previsioni di 3BMeteo aggiornate questa mattina indicano per Grosseto 35 gradi oggi e 34 domani.

Domenica 16 agosto: sole e caldo

Sulla costa e sulle pianure maremmane sarà una domenica tipicamente estiva, con cielo sereno o poco nuvoloso. A Grosseto temperature comprese tra 22 e 35 gradi. Nel nord della provincia Follonica arriverà a circa 34 gradi, mentre Massa Marittima si fermerà intorno ai 32-33.

Più variabile la situazione sull’Amiata: a Castel del Piano sono previsti 22-33 gradi, con possibilità di un breve episodio di pioggia nel pomeriggio. Nel sud della provincia caldo più contenuto: Orbetello oscillerà tra 26 e 30 gradi, con sole prevalente; condizioni simili sul Monte Argentario.

Lunedì 17 agosto: caldo in lieve calo

Domani le temperature perderanno qualche grado, pur restando pienamente estive. A Grosseto si prevedono circa 22-34 gradi; a Follonica 21-32 e a Massa Marittima 21-30. Sull’Amiata, prendendo Castel del Piano come riferimento, valori intorno a 21-30 gradi. Più fresco il litorale meridionale, con Orbetello tra 25 e 28 gradi. Il cielo potrà presentarsi a tratti più nuvoloso rispetto a domenica.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo