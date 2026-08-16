BOCCHEGGIANO – Un uomo è rimasto ferito questa sera a Boccheggiano, nel comune di Montieri, dopo essere stato investito dalla propria auto. L’allarme è scattato alle 18.07, con l’attivazione del 118.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, la vettura si sarebbe sfrenata investendo il conducente, che nel frattempo era sceso dal mezzo.

I soccorsi

Sul posto sono stati attivati in codice rosso l’ambulanza della Misericordia di Roccastrada e l’elisoccorso Pegaso 2. Dopo le prime cure, il paziente è stato trasportato al pronto soccorso di Grosseto in codice rosso.