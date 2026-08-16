MANCIANO – Un’auto, la scorsa notte, è uscita di strada finendo nella scarpata. L’incidente è avvenuto alle 2.37 sulla strada provinciale 67, nel comune di Manciano, a pochi chilometri dal confine tra Lazio e Toscana.

Intorno alle 3.15, sono stati chiamati i Vigili del fuoco volontari di Manciano.

La dinamica

A bordo di una Fiat 500 viaggiavano due giovani turisti residenti a Roma. Per cause ancora in corso di accertamento, l’auto è uscita di strada dopo una curva, finendo nella scarpata.

I soccorsi

All’arrivo della squadra dei Vigili del fuoco, i due occupanti erano già fuori dal veicolo, aiutati dal personale sanitario giunto sul posto. I ragazzi, 20 anni, sono stati soccorsi dall’ambulanza di Manciano e dalla Croce rossa di Pitigliano che li hanno trasportati all’ospedale di Grosseto in codice 2. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, per i rilievi e la gestione della viabilità, mentre i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo.