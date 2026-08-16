GAVORRANO – Un’auto è uscita di strada questa mattina in località Casteani, sulla Strada della Collacchia, nel comune di Gavorrano. L’allarme è scattato alle 10.16, quando è stato attivato il 118.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, il veicolo sarebbe finito fuori strada per la perdita di controllo del conducente. Nell’incidente non sono coinvolte altre autovetture.

I soccorsi

Sul posto è stata attivata l’ambulanza dell’Anpas di Massa Marittima. Dopo la valutazione sanitaria, il paziente è stato trasportato al pronto soccorso di Grosseto in codice giallo per la dinamica.