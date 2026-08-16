GIUNCARICO – L’eclissi di sole di due giorni fa ha “prodotto” una quantità di foto che hanno inondato i social. Sino a pochi anni fa era meno frequente scattare foto in questi contesti, Quella che vi proponiamo nn è una foto del sole, ma di un gruppo di ragazzi che aspettano il fenomeno astronomico in piazza a Giuncarico, nel comune di Gavorrano.

La foto è stata scattata l’11 agosto 1999, ed è stata pubblicata a prima volta su “IlGiunco” di carta, il giornalino di paese da cui ha preso il nostro quotidiano on line.

«Nella foto si riconoscono Amedeo Bacci, Marco Giunta, un turista di Torino soprannominato Ghandi, Maurizio Vivi, Andrea Martinelli e Roberto Tognoni detto Ciccio, che purtroppo non c’è più».

Chi si ricorda?

Se qualcuno sa qualcosa in più di questa fotografia, riconosce il luogo o si riconosce può scriverci o contattarci a [email protected] o su whatsapp al 334.5212000.

Chi invece avesse vecchie immagini da mandare (anche degli anni 70-80-90) ce le invii per la nostra rubrica Maremma com’era ai contatti sopra. Raccontateci cosa ricordate di quella foto, chi sono le persone ritratte o a chi appartiene la fotografia. Raccontateci un pezzetto di quella Maremma com’era.

A questo LINK tutte le altre puntate di Maremma com’era