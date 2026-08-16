GROSSETO. «Mentre il Grosseto esordiva in Coppa Italia allo Zecchini, il sindaco e il “patron” dell’U.S. Grosseto si rispondevano con video e comunicati al vetriolo. Un duello senza vincitori».

A intervenire sulla vicenda dell’impianto sportivo di Roselle sono i gruppi consiliari PD, Grosseto Città Aperta e Azione, che in una nota ricostruiscono le ultime settimane e criticano la gestione della vicenda da parte dell’amministrazione comunale.

«In quindici giorni siamo passati da una mediazione annunciata come conclusa a una prima fideiussione finita al vaglio della Guardia di Finanza, ad altre garanzie ritenute insufficienti e all’intimazione di lasciare l’impianto sportivo di Roselle entro l’8 settembre».

«Non c’è nulla da festeggiare. Il Comune tornerà in possesso di un centro sportivo senza gestione definita, mentre a rischiare sono ragazzi, famiglie e società che utilizzano quei campi. Il Comune rivendica rigore e rispetto delle regole, ma avremmo voluto vederli applicati fin dall’inizio, soprattutto in una mediazione dall’esito fallimentare».

«Il 29 luglio Rossi annunciava che l’accordo era raggiunto e Roselle sarebbe tornata al Grifone, salvo poi scoprirsi che il verbale non si era perfezionato e le garanzie neppure verificate. Eravamo stati irrisi perché avevamo chiesto che fideiussione, piano economico-finanziario e progetto di gestione fossero esaminati preventivamente. Non dopo. Erano richieste di buon senso, quelle che avrebbe avanzato qualunque buon padre di famiglia. I fatti, spiace dirlo, ci hanno dato ragione. Avevamo chiesto anche il coinvolgimento del consiglio comunale e dei revisori, trattandosi di una concessione fino al 2054 e di un’operazione che ha scaricato sui conti pubblici un macigno da quattro milioni e mezzo di euro».

«La Commissione di controllo e garanzia, voluta da PD, Grosseto Città Aperta e Azione, ha consentito di ricostruire i fatti e far emergere la realtà attraverso documenti e dichiarazioni dei dirigenti: una realtà fino ad allora taciuta quando non mistificata dal sindaco e dall’assessore allo Sport.

Oggi arrivano dal sindaco citazioni giurisprudenziali, elenchi di lavori e richiami agli uffici. Ma gli uffici verificano gli atti: non decidono l’indirizzo di una trattativa. Rossi ha dichiarato che la delibera sull’accordo era stata predisposta con l’assessore agli Affari legali Luca Agresti: entrambi devono spiegare alla città cosa non abbia funzionato».

«C’è poi un dato politico. Lamioni ha sostenuto la nascita di questa maggioranza, esprimendo una consigliera e indicando l’assessora al Bilancio. Senza alcuna illazione sulla legittimità degli atti, è lecito chiedersi se quel rapporto politico abbia reso più difficile per la giunta assumere prima una decisione netta, quando costi e rischi potevano essere inferiori».

«Da quasi un anno chiedevamo di verificare, con indagini esplorative o manifestazioni d’interesse, la disponibilità di altri gestori qualora il rapporto con l’U.S. Grosseto, per quanto auspicato, non fosse risultato recuperabile. Lavorare a un piano B non significava scommettere sul fallimento dell’accordo, ma non farsi trovare impreparati. Esattamente la situazione in cui ora ci troviamo. Oggi il Comune annuncia un nuovo bando, ma la stagione è iniziata, l’impianto andrà restituito l’8 settembre e il contenzioso resta aperto».

«Un contenzioso che affonda le radici nelle scelte dell’amministrazione del settembre scorso: davanti alla morosità dell’U.S. Grosseto, il Comune, garante del mutuo per l’impianto di Roselle, scelse di discostarsi dalle più rigorose indicazioni del consiglio comunale e consentì alla società di sanare la posizione, cosa che avvenne. Pochi mesi dopo tuttavia cambiò approccio e revocò la concessione, aprendo il contenzioso che oggi resta in carico alla città, con esiti imprevedibili. Lo stesso Rossi ha riconosciuto che una causa pendente può scoraggiare altri gestori. Con maggiore linearità si poteva ricostruire il rapporto o predisporre un’alternativa; si sono invece susseguite aperture e ripensamenti senza alcuna strategia politica e nessuna capacità di programmazione».

«Nell’accordo poi saltato erano compresi anche i canoni per l’utilizzo senza titolo dell’impianto da gennaio a giugno 2026. Ora che l’accordo non esiste più, che cosa accadrà a quel credito? Chiediamo al Comune di renderne pubblico l’importo, indicare come verrà recuperato e quantificare il costo finora sostenuto tra canoni non riscossi, arretrati, spese legali ed eventuali manutenzioni».

«Quanto accaduto impone anche una riflessione sullo sport grossetano. Mentre aspettiamo ancora il maxi palazzetto annunciato da Rossi per due campagne elettorali di fila, Grosseto e le frazioni hanno bisogno di sostenere e riqualificare società e impianti esistenti. E non parliamo solo di calcio, ma di un mondo ben più ampio e articolato. Il Comune deve favorire concessioni sostenibili, valorizzare chi investe negli impianti e aiutare lo sport a fare sistema, promuovendo collaborazione e condivisione di strutture, servizi e progetti tra società dello stesso ambito, nel rispetto dell’autonomia di ciascuno».

«Anche i privati possono essere un’opportunità, purché le difficoltà gestionali non ricadano sull’accessibilità degli impianti o sui conti pubblici. Roselle insegna che servono investimenti, programmazione e sostenibilità. Il 9 settembre, a Roselle, non servirà un altro video del sindaco: servirà qualcuno che apra i cancelli e garantisca l’attività sportiva».