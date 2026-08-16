SCANSANO – Un albero di medie dimensioni è caduto sulla sede stradale in strada dell’Aquilaia, nel comune di Scansano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco volontari di Manciano.
Circolazione bloccata
La pianta impediva la circolazione dei veicoli in entrambe le direzioni. Sul luogo sono presenti anche i carabinieri di Scansano. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nella caduta.
La rimozione
I Vigili del fuoco hanno provveduto alla rimozione della pianta e al ripristino della regolare circolazione lungo la strada.