GROSSETO – Ferragosto all’insegna del sole e del caldo in provincia di Grosseto, mentre domani, domenica 16 agosto, il quadro diventerà un po’ più instabile, con qualche nube in più e la possibilità di temporali locali. Le previsioni aggiornate di 3BMeteO confermano per oggi, sabato 15 agosto, temperature elevate su tutta la Maremma. Il quadro regionale è stato confrontato anche con le indicazioni del Centro Funzionale Regionale della Toscana.

Oggi 15 agosto: Ferragosto con sole e caldo

La giornata di oggi sarà caratterizzata soprattutto da condizioni soleggiate o poco nuvolose. Il caldo resterà intenso, in particolare nelle zone interne e in pianura, mentre lungo la costa le brezze potranno rendere le temperature leggermente più sopportabili. 3BMeteo segnala per la Toscana un quadro prevalentemente stabile, con attendibilità della previsione indicata al 95%.

Nel nord della provincia, tra Follonica e Massa Marittima, si potranno raggiungere valori nell’ordine dei 33-35 gradi, con temperature più contenute sulla costa. Nell’area di Grosseto le massime potranno spingersi attorno ai 35-36 gradi. Sull’Amiata clima più fresco grazie alla quota, mentre nel sud della provincia, tra Orbetello e Monte Argentario, le massime saranno generalmente attorno ai 32-34 gradi.

Domani 16 agosto: qualche temporale in più

Domenica il caldo non sparirà, ma aumenterà l’instabilità. Il sole continuerà ad avere spazio, soprattutto sulla costa, ma nel corso della giornata potranno svilupparsi addensamenti con possibili rovesci o temporali locali, più probabili nelle zone interne e sui rilievi. Le mappe delle precipitazioni di 3BMeteo indicano infatti la possibilità di fenomeni sulla Toscana nel corso della giornata.

Le temperature resteranno estive ma tenderanno a perdere qualche grado: 31-33 gradi tra Follonica e Massa Marittima, 33-34 a Grosseto, valori più bassi sull’Amiata e circa 31-33 gradi tra Orbetello e Argentario.

Vento e mare

I venti saranno generalmente deboli o moderati e a regime di brezza lungo la costa. Sul mare della Maremma le condizioni resteranno nel complesso favorevoli, anche se localmente potrà aumentare il moto ondoso.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo