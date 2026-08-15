FOLLONICA. Una vera e propria invasione di vespe all’interno di una villetta di Follonica, con gli insetti che avevano trovato spazio nel muro dell’abitazione e riuscivano a entrare nelle stanze persino attraverso le prese elettriche. È successo oggi, 15 agosto, nelle ore più calde della giornata. A raccontare quanto accaduto è la famiglia che vive nella casa e che, dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco, ha voluto ringraziare pubblicamente gli operatori.

«È Ferragosto, sono le ore più calde della giornata e improvvisamente ci siamo trovati a dover affrontare una situazione decisamente fuori dall’ordinario – raccontano dalla famiglia –. Una vera e propria invasione di vespe aveva interessato la nostra casa».

Gli insetti erano riusciti a penetrare all’interno del muro della villetta, creando poi alcuni punti di passaggio verso le stanze.

«Le vespe avevano perforato il muro e successivamente trovato dei punti di uscita verso l’interno dell’abitazione – prosegue il racconto –. Arrivavano persino a fuoriuscire dalle prese di corrente e da alcuni fori che avevano creato nel muro. Erano così tante che il muro vibrava».

Una situazione che ha inevitabilmente creato preoccupazione e che ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Gli operatori sono arrivati sul posto e hanno iniziato le operazioni per mettere in sicurezza l’abitazione.

«Sono intervenuti tempestivamente, nonostante fosse Ferragosto e nonostante le temperature particolarmente elevate. Hanno affrontato la situazione con calma, sicurezza e grande professionalità».

La famiglia sottolinea in particolare le modalità con cui è stato effettuato l’intervento: «Sono riusciti a mettere in sicurezza la casa senza rompere nulla e senza provocare danni, effettuando un intervento conservativo e dimostrando una notevole competenza tecnica».

«Li abbiamo visti lavorare affrontando il problema con grande professionalità e con quella tranquillità che, soprattutto in un momento di paura e preoccupazione, riesce a trasmettere sicurezza anche a chi assiste».

Da qui la decisione di rendere pubblico il ringraziamento agli operatori intervenuti nella villetta.

«Spesso ci ricordiamo dei Vigili del Fuoco quando accadono grandi emergenze, incendi, incidenti o calamità. Ma credo sia importante ricordare che il loro lavoro è fatto anche di tanti interventi meno visibili, ma fondamentali per le persone che in quel momento hanno bisogno di aiuto».

«Per questo abbiamo sentito il bisogno di dire pubblicamente grazie agli operatori intervenuti oggi, al Comando di Follonica e al Comando provinciale di Grosseto. Grazie a tutti gli uomini e le donne dei Vigili del Fuoco che anche nel giorno di Ferragosto, mentre tanti cittadini festeggiano, continuano a essere al loro posto per garantire sicurezza e assistenza».

«Crediamo che una comunità debba anche saper riconoscere e valorizzare questi esempi di professionalità e di servizio. Grazie davvero ai nostri Vigili del Fuoco».