MASSA MARITTIMA – È Lorenzo Toninelli del Terziere di Borgo il vincitore del 133esimo Balestro del Girifalco, disputato ieri sera, 14 agosto, nella suggestiva cornice di piazza Garibaldi a Massa Marittima. Toninelli ha avuto la meglio sui 24 balestrieri dei tre Terzieri cittadini, conquistando il Palio e riportando così il successo al Borgo.

Una sfida combattuta fino agli ultimi tiri, che ha visto Cittannova conquistare gli altri due gradini del podio: secondo posto per Tiziano Giggiani e terzo per Francesco Manetti.

Le foto sono curate da Giorgio Paggetti.

La classifica del 133esimo Balestro

La classifica finale vede dunque Lorenzo Toninelli, Borgo, al primo posto, seguito da Tiziano Giggiani, Cittannova, secondo, e Francesco Manetti, Cittannova, terzo.

Per Toninelli si tratta di un ritorno alla vittoria: il balestriere di Borgo aveva infatti già conquistato il Balestro del Girifalco nel maggio 2024.

La vittoria interrompe anche la serie positiva di Cittannova, che aveva conquistato le ultime tre edizioni della manifestazione: Francesco Manetti aveva vinto il Balestro dell’agosto 2024, quello dell’agosto 2025 e la 132esima edizione disputata il 24 maggio scorso.

La sfida tra i tre Terzieri

Come da tradizione, a contendersi il Palio sono stati 24 balestrieri, otto per ciascuno dei tre Terzieri di Borgo, Cittannova e Cittavecchia. I tiratori si sono alternati sul banco di tiro cercando di portare la propria freccia il più vicino possibile al centro del “corniolo”, il bersaglio posto a 36 metri di distanza.

La gara è stata il momento culminante della serata massetana, preceduta dal corteo storico per le vie del centro e dall’esibizione della Compagnia Sbandieratori e Musici. Una tradizione che richiama ogni anno cittadini e visitatori e che si rinnova due volte: la quarta domenica di maggio e il 14 agosto.

Con il tiro di Lorenzo Toninelli, dunque, il palio e del 133esimo Balestro del Girifalco prende la strada del Terziere di Borgo, che torna a festeggiare nella notte più attesa dell’estate massetana.