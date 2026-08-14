SORANO – Domenica 16 agosto torna uno degli appuntamenti sportivi più longevi e sentiti del territorio: la Marcialonga Sovana-Sorano, giunta alla 54esima edizione. La gara podistica, organizzata dall’Asd Runners Team in collaborazione con il Gs Sorano Calcio, con il patrocinio del Comune di Sorano e della Provincia di Grosseto, si svolgerà su un percorso di 9,6 chilometri con partenza da Sovana e arrivo a Sorano.

Il programma prevede dalle ore 15 il ritiro dei pettorali e delle t-shirt a Sorano, mentre alle 18 sarà dato il via alla gara da Sovana. Le premiazioni assolute sono previste alle 19.45 a Sorano. Dalle 16 alle 18 sarà inoltre attivo il servizio navetta.

La gara è aperta ai tesserati Uisp che abbiano compiuto 16 anni e prevede otto categorie maschili e cinque femminili. Ai primi 200 iscritti sarà consegnata la t-shirt ricordo della manifestazione. Lungo il percorso saranno predisposti punti ristoro intorno al terzo e al sesto chilometro e un ulteriore ristoro attenderà gli atleti dopo l’arrivo a Sorano. I premi saranno costituiti da prodotti enogastronomici del territorio.

«La Marcialonga Sovana-Sorano è una manifestazione che ha attraversato gli anni mantenendo intatto il suo valore e arrivare alla 54esima edizione rappresenta un risultato importante – dichiara l’assessore allo Sport del Comune di Sorano Gioia Zamperini –. È una gara che riesce a unire la passione per lo sport alla bellezza dei nostri luoghi, collegando due borghi straordinari come Sovana e Sorano. Ringrazio l’Asd Runners Team, il Gs Sorano Calcio e tutti coloro che collaborano all’organizzazione, dai volontari alle forze dell’ordine, perché dietro una manifestazione di questo tipo c’è un grande lavoro. Un ringraziamento va naturalmente anche agli atleti che hanno scelto di partecipare: saranno loro, ancora una volta, a rendere viva questa lunga tradizione sportiva».