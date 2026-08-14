SCARLINO – Scarlino si prepara a celebrare uno degli appuntamenti più sentiti della propria tradizione.

Martedì 18 e mercoledì 19 agosto tornano Le Carriere del 19, la rievocazione storica organizzata dall’associazione Pro Scarlino e dal Comune di Scarlino che coinvolge le tre contrade del borgo, Centro, Rocca e San Donato. Due giornate nelle quali il centro storico farà da scenario a cortei, sfide tra le contrade, esibizioni e momenti legati alla tradizione religiosa scarlinese.

Il programma

Il programma prenderà il via martedì 18 agosto con il “Prologo 19’”. Dalle ore 18.30 in piazza Garibaldi si terrà l’estrazione dei corridori, seguita dalla Staffetta storica delle Carriere e dalla premiazione. Alle ore 21.30 sarà invece protagonista il corteo storico di Gavorrano, con tamburini e arcieri in piazza Garibaldi e l’esibizione di tiro con l’arco al piazzale del Castello.

Mercoledì 19 agosto sarà la giornata della Festa delle Carriere. Alle ore 10.30 dalla Chiesa di San Martino partirà la processione del Cristo Morto, che raggiungerà la Chiesa di San Donato, dove saranno celebrate la Santa Messa e la benedizione dei Gonfaloni.

Le celebrazioni riprenderanno alle ore 18.00 con il corteo storico del Comune di Scarlino e delle contrade, insieme agli sbandieratori di Arezzo, in piazza Garibaldi. Al piazzale del Castello sono in programma l’esibizione di falconeria e i giochi con le bandiere, prima della finale di tiro con l’arco che vedrà confrontarsi le tre contrade. La giornata si concluderà alle ore 21.30 con la rappresentazione scenica al piazzale della Stella.

La navetta

In occasione della Festa delle Carriere di mercoledì 19 agosto sarà attivo un servizio navetta gratuito dalle 17.00 alle 24.00, per agevolare l’accesso al borgo di Scarlino.

Il percorso prevede le fermate Da Balbo, La Valle, 167, Oasi Maremma, Fontino, Mattatoio, Vallicella e Crocina.

«Le Carriere del 19 rappresentano una parte profonda dell’identità di Scarlino – dichiara il sindaco Francesca Travison –. È una tradizione capace di unire la nostra comunità e di raccontare la storia del borgo attraverso le contrade e la partecipazione di tante persone che ogni anno dedicano tempo ed energie alla riuscita della festa. Ringrazio la Pro Scarlino, le contrade, le associazioni e tutti coloro che collaborano all’organizzazione. Invitiamo scarlinési e visitatori a vivere insieme a noi queste due giornate così importanti per il nostro paese».

«Dietro alle Carriere c’è un grande lavoro che coinvolge tante persone e che nasce soprattutto dalla passione per Scarlino e per le sue tradizioni – dichiara il presidente della Pro Scarlino Maurizio Bizzarri –. Anche quest’anno abbiamo cercato di costruire un programma capace di mantenere vivo lo spirito della festa, coinvolgendo le contrade e tutto il borgo. Vedere Scarlino animarsi e ritrovarsi intorno a questa tradizione è la soddisfazione più grande per chi lavora alla sua organizzazione».

Ad accompagnare i giorni della manifestazione ci saranno anche gli stand gastronomici al Circolo Arci, organizzati dal 15 al 19 agosto con la squadra cacciatori Monte d’Alma 86.