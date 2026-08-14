GROSSETO – Amarissimo debutto stagionale del Grosseto, subito eliminato in Coppa Italia di serie C dal Guidonia Montecelio con un beffardo 3-2 (foto in alto di Noemy Lettieri, gallery di Paolo Orlando).
Inizio maiuscolo per i torelli, in doppio vantaggio nell’arco di cinque minuti. Al 10′ il primo gol della stagione biancorossa è firmato Fiorini per l’1-0, mentre al quarto d’ora arriva lo spettacolare raddoppio di Mannelli.
Poco prima del riposo Baroni accorcia le distanze, mentre a inizio ripresa Sannipoli griffa il 2-2. Tutto da rifare quindi, in una gara ricca di emozioni.
Il risultato cambia al 36′ con Mastrantonio, che completa il ribaltone dei laziali, adesso ai sedicesimi della competizione.