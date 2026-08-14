MAGLIANO IN TOSCANA – Secondo intervento dei Vigili del fuoco. Mentre una squadra sta intervenendo nella zona di Monte Antico altri pompieri sono al lavoro nel comune di Magliano in Toscana dove, per cause in corso di accertamento, si è incendiata una tenda da campeggio che si trovava fuori da una casa.

Il pericolo per l’abitazione

L’intervento dei soccorritori è valso a scongiurare la propagazione delle fiamme alle strutture della casa, evitando così conseguenze ben più gravi. Al momento le cause dell’innesco restano da chiarire.

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