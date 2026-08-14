CIVITELLA PAGANICO – Un incendio boschivo si è sviluppato in tarda mattinata in località Monte Antico, nel comune di Civitella Paganico. Le fiamme starebbero interessando un’ampia fetta di territorio.

I danni

Il rogo ha coinvolto campi coltivati, alberi e sterpaglie. Al momento non sono note né l’entità del fronte del fuoco né le cause che lo hanno innescato.

L’intervento

Sul posto è presente una squadra dei Vigili del fuoco, impegnata nelle operazioni di spegnimento e contenimento, insieme al personale dell’organizzazione regionale dell’Aib della Regione Toscana e personale Racchetta alta Maremma e Vab con autobotte.

LEGGI ANCHE: INCENDI IN MAREMMA