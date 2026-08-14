GROSSETO – «Un incendio di enorme gravità» che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più pesanti. Il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna interviene oggi, 14 agosto, sull’incendio divampato ieri, 13 agosto, nell’area della concessionaria Brandini Auto, dove le fiamme hanno distrutto circa 70 vetture. Nessuna persona è rimasta ferita.

Il primo cittadino sottolinea in particolare il lavoro svolto dai Vigili del Fuoco, chiamati ad affrontare una situazione resa ancora più delicata dalla vicinanza dell’incendio alle pompe di Gpl del distributore.

«In una situazione così delicata – afferma Vivarelli Colonna – ancora una volta i nostri Vigili del Fuoco hanno dimostrato professionalità, coraggio e straordinaria tempestività. Grazie al loro intervento, svolto con grande competenza e senza mai perdere di vista la sicurezza, è stato possibile fermare l’avanzata del fuoco e riportare sotto controllo una situazione che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi».

Il ringraziamento ai Vigili del Fuoco

Il sindaco rivolge quindi un ringraziamento al comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Roberto Bonfiglio e a tutto il personale impegnato nelle operazioni.

«Un ringraziamento particolare al comandante Roberto Bonfiglio e, attraverso lui, a tutti gli uomini e le donne dei Vigili del Fuoco che sono intervenuti: il vostro lavoro è stato semplicemente eccellente».

Vivarelli Colonna ringrazia anche la Polizia municipale, la Protezione civile, le Forze dell’ordine e tutti gli operatori dell’emergenza che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e consentire le operazioni di spegnimento.

«Un lavoro di squadra che, in momenti di emergenza, fa davvero la differenza».

«Solidarietà a Brandini Auto»

Nel suo messaggio il sindaco esprime inoltre la vicinanza dell’Amministrazione comunale alla concessionaria duramente colpita dall’incendio.

«La distruzione di circa 70 vetture e i gravissimi danni subiti rappresentano una perdita enorme per l’azienda, per i suoi lavoratori e per tutto il territorio. In questo momento difficile vogliamo essere vicini alla proprietà, ai dipendenti e a tutte le persone che vivono direttamente le conseguenze di quanto accaduto, con l’auspicio che Brandini Auto possa al più presto ripartire e tornare alla piena operatività».

Nonostante le dimensioni dell’incendio e il numero di veicoli coinvolti, non si sono registrati feriti. «A tutti voi, che ieri avete lavorato senza sosta per proteggere la nostra comunità – conclude Vivarelli Colonna –, va il nostro più sincero grazie».