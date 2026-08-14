GROSSETO – Si sono concluse, attorno alle 20 di questa sera, le operazioni di bonifica relative all’incendio che ha interessato il deposito Brandini Auto a Grosseto, sull’Aurelia. Il rogo era divampato ieri, 13 agosto.

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Le operazioni dei Vigili del fuoco

Oggi hanno operato due squadre dei Vigili del fuoco, con due mezzi e una jeep. Al momento la situazione è rientrata ed è sotto controllo. Per la notte sono stati programmati ulteriori controlli, indicativamente tra le 22 e la mezzanotte e successivamente tra le 6 e le 8, per verificare che la situazione rimanga stabile.

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Il sequestro e i danni

L’area del deposito è attualmente posta sotto sequestro da parte della Polizia di Stato. All’interno risultano 70 vetture completamente distrutte dalle fiamme, mentre altre 44 hanno riportato danneggiamenti. Anche queste ultime, insieme alle vetture distrutte, sono sottoposte a sequestro.

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