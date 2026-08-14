GROSSETO – A causa di un guasto improvviso all’ascensore panoramico della Casa di Comunità di via Don Minzoni 3 a Grosseto, il dispositivo che permette agli utenti con disabilità motoria di accedere ai servizi è al momento fuori servizio.

È comunque funzionante un ascensore che può essere utilizzato da coloro che non necessitano di ausili particolari.

La direzione di Zona Distretto ha immediatamente richiesto un intervento tecnico e, in attesa della risoluzione del problema, che potrebbe richiedere alcuni giorni, si scusa con gli utenti per gli eventuali disagi, comunicando che alcuni servizi possono essere usufruiti presso la Casa di Comunità di Villa Pizzetti e, in ultima alternativa, presso l’ospedale Misericordia.