ROSELLE – Mikel Demiri del Team Promotech Mg-K-Vis si impone nel giro del Giove, manifestazione di ciclismo amatoriale Acsi organizzata dal Team Marathon Bike con il patrocinio della Provincia e Comune di Grosseto e supportata dalla Banca Tema e dalla Cantina Vini di Maremma. La stessa era anche valida come ventiduesima prova del Corri in Provincia.

Il via mercoledì scorso alle 16 a Roselle, poi i 70 corridori sono entrati nello spettacolare percorso in linea di 69 chilometri con il traguardo situato nella strada che porta a Nomadelfia. Un percorso davvero bello e selettivo che gli organizzatori sperano di riproporlo quanto prima. Entrando nel vivo della gara ci sono stati diversi tentativi di fuga ma sempre rintuzzati. Poi l’azione decisiva a circa sei chilometri dal traguardo, quando si sono avvantaggiati, nello strappo di salita sotto Montorsaio, una quindicina di atleti. Nel folto gruppo c’erano praticamente tutti i migliori con dentro oltre che a Demiri, Filippo Fontanelli, Cesare Macchi, Riccardo Cicognola, Marco Diamanti, Alessandro Nannini, Roberto Basile, Matteo Bennati, Benedetto Fattoi, Michele Massa, Tommaso Conforti, Alessandro Timitilli e Lorenzo Bellesi.

Nota di merito per Riccardo Cicognola, ripreso a due chilometri dal traguardo. Volata senza storia vinta nettamente dal corridore della Promotech Mg-K-Vis. Secondo Benedetto Fattoi e terzo Lorenzo Bellesi. Per Mikel Demiri si tratta della terza vittoria in maremma dopo quelle ottenute nella seconda tappa del Trittico di Maremma e nel trofeo Big Mat.

“I percorsi in Maremma sono tutti belli e sicuri, ma questo in linea di oggi è davvero straordinario – afferma il vincitore Demiri – ringrazio Livio Gremigni, la squadra della Promotech Mg-K-Vis, il presidente e tutti gli sponsor soprattutto Andrea Matteoli”.

Questi i premiati di categoria: Benedetto Fattoi, Tommaso Conforti, Giacchino Arcara, Riccardo Cicognola, Michele Massa, Marco Silvestri, Enrico Burchietti e Fabio Alberi