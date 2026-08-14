ISOLA DEL GIGLIO – Due giovani sono rimasti feriti in seguito a una caduta da un muretto all’Isola del Giglio, in via Thaon de Revel. L’allarme è scattato alle 18.49, quando è stato attivato il 118.

I feriti

A riportare le conseguenze più serie è stata una donna di 20 anni, trasportata in codice giallo. Più lievi, in codice verde, le condizioni di un uomo di 22 anni. Entrambi sono stati portati all’ospedale di Grosseto dall’elicottero della Capitaneria di porto di Sarzana.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti anche il medico dell’emergenza in servizio sull’isola e l’ambulanza della Misericordia del Giglio, che hanno prestato le prime cure ai due giovani prima del trasferimento in ospedale.