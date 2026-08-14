AMIATA – È definitivamente approvato il Piano Strutturale Intercomunale (Psi) dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, lo strumento di pianificazione territoriale che interessa i Comuni di Arcidosso, Castell’Azzara, Castel del Piano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano.

L’avviso di approvazione è stato pubblicato mercoledì 12 agosto 2026, sul bollettino ufficiale della Regione Toscana (Burt) n. 32, pubblicazione con la quale il nuovo strumento di pianificazione territoriale acquista efficacia ai sensi dell’articolo 23, comma 10, della legge regionale Toscana n. 65/2014.

Per Castell’Azzara l’approvazione definitiva era intervenuta con la deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 10 giugno 2026, nell’ambito del percorso condiviso tra i sette Comuni dell’Amiata Grossetana. La proposta di approvazione del PSI era stata precedentemente approvata dalla giunta dei sindaci dell’Unione con deliberazione n. 55 del 25 maggio 2026.

Un iter articolato che ha raggiunto un ulteriore passaggio fondamentale con la conferenza paesaggistica del 29 luglio 2026, che ha espresso parere positivo sulla conformazione del Piano Strutturale Intercomunale al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (Pit-Ppr). Il Consiglio dell’Unione, con deliberazione n. 25 del 30 luglio 2026, ha quindi preso atto dell’esito della Conferenza Paesaggistica e dell’approvazione definitiva dello strumento, disponendo la pubblicazione dell’avviso sul Burt.

«Esprimiamo grande soddisfazione per il completamento di un percorso importante e complesso, che consegna a Castell’Azzara e all’intero territorio dell’Amiata Grossetana uno strumento fondamentale per governare con maggiore consapevolezza il proprio futuro – dichiara il sindaco di Castell’Azzara, Tullio Tenci –. Il Piano Strutturale Intercomunale nasce da una visione che supera i singoli confini amministrativi e considera l’Amiata come un territorio unitario, con caratteristiche, esigenze e opportunità che devono essere affrontate attraverso una programmazione condivisa. Per Castell’Azzara significa poter contare su un quadro certo all’interno del quale programmare lo sviluppo del territorio, coniugando tutela del paesaggio, valorizzazione delle nostre risorse e possibilità di crescita. È un risultato importante, raggiunto grazie al lavoro svolto in questi anni dai Comuni, dall’Unione e da tutti i soggetti coinvolti nel lungo percorso di formazione e approvazione del Piano».

Il Psi rappresenta infatti il quadro strategico di riferimento per la pianificazione territoriale dei Comuni aderenti e costituisce la base sulla quale orientare le successive scelte urbanistiche locali, all’interno di una visione coordinata dell’intero comprensorio amiatino.

«L’approvazione del Piano non rappresenta un punto di arrivo, ma la base sulla quale costruire le prossime scelte – conclude Tenci –. Adesso abbiamo uno strumento condiviso che ci permette di affrontare con maggiore certezza le sfide che riguardano Castell’Azzara: dalla tutela e valorizzazione del nostro patrimonio ambientale e paesaggistico alle opportunità di sviluppo economico e sociale. L’obiettivo rimane quello di creare le condizioni perché il nostro territorio possa continuare a vivere, crescere e offrire nuove opportunità a chi ha scelto e sceglierà di viverci e investire».

La documentazione completa del Piano Strutturale Intercomunale, comprensiva degli elaborati e della documentazione relativa al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (Vas), è consultabile attraverso i canali istituzionali dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana.