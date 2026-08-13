MARINA DI GROSSETO – In occasione delle celebrazioni in onore di San Rocco, patrono di Marina di Grosseto, domenica 16 agosto 2026 saranno previste temporanee modifiche alla circolazione stradale e deviazioni di percorso per le linee del trasporto pubblico locale.

La manifestazione religiosa, promossa dalla Parrocchia di San Rocco e della Beata Vergine del Carmine, prenderà il via alle ore 21:00 circa e vedrà la consueta e solenne benedizione del mare con la deposizione della corona d’alloro.

1. Modifiche alla viabilità stradale (Ordinanza Dirigenziale n. 685/2026)

Dalle ore 21:00 di domenica 16 agosto 2026 fino al termine dell’evento, nelle vie interessate del centro abitato di Marina di Grosseto è istituito il divieto di transito al passaggio del corteo per tutti i veicoli (eccetto i mezzi a servizio della processione):

Itinerario della processione:

Partenza dalla Chiesa Parrocchiale di San Rocco (Via della Conciliazione n. 5);

Svolta a sinistra su Via IV Novembre (secondo il senso di marcia);

Proseguimento su Via Grossetana e Lungomare Leopoldo II di Lorena;

Sosta all’altezza di Piazza del Cavallino con proseguimento verso la spiaggia per la benedizione del mare e la deposizione della corona d’alloro;

Rientro in Chiesa attraverso Via della Chiesa di San Rocco.

2. Variazioni ai percorsi autobus Tpl (Autolinee Toscane)

Come comunicato dal gestore del servizio Autolinee Toscane, a seguito delle limitazioni della circolazione stradale, dalle ore 21:00 e fino a fine esigenza le linee TPL adotteranno le seguenti deviazioni:

Corse provenienti da Grosseto:

Andata: Via Grossetana, Via Maroncelli, Via Giusti, Via IV Novembre, Via Somalia, Via Giannutri, Via del Giglio, Via Elba, Via Eritrea, Capolinea Lungomare (fermata GR0197 “Marina 24 Maggio”).

Ritorno (dal capolinea GR0197): Via della Lavanda, Via Somalia, Via Giannutri, Via del Giglio, Via delle Colonie, S.P. 158 delle Collacchie, Quadrivio di Marina di Grosseto, ripresa del percorso ordinario in direzione Grosseto.

Corse provenienti da Castiglione della Pescaia:

Andata: Via delle Colonie, Via Elba, Via Eritrea, Capolinea Lungomare (fermata GR0197 “Marina 24 Maggio”).

Prosecuzione: Via della Lavanda, Via Somalia, Via Giannutri, Via del Giglio, Via delle Colonie, S.P. 158 delle Collacchie, Quadrivio di Marina di Grosseto, ripresa del percorso ordinario.

Il personale viaggiante si atterrà ad eventuali ulteriori disposizioni che dovessero essere impartite sul posto dalle forze dell’ordine presenti.