GROSSETO – Un weekend all’insegna dei sapori della tradizione, con tanti appuntamenti che porteranno nei borghi della Maremma migliaia di persone tra piatti tipici, musica dal vivo e momenti di convivialità.

Prosegue l’estate di TuttoSagre, la rubrica de IlGiunco.net dedicata alle feste gastronomiche della provincia di Grosseto, pensata per aiutare lettori e turisti a scegliere dove trascorrere una serata tra le eccellenze della cucina maremmana.

Da quest’anno è nato anche TuttoSagre Show, il nuovo format social de IlGiunco.net dedicato a raccontare dall’interno le manifestazioni più importanti della Maremma attraverso video, interviste e contenuti sui nostri canali social.

Un modo nuovo per promuovere le sagre e valorizzare il lavoro delle tante associazioni di volontariato che le organizzano.

Gli organizzatori di feste gastronomiche in Maremma interessati a far entrare la propria manifestazione nel progetto possono contattare la redazione per ricevere tutte le informazioni: [email protected] o su whatsapp 334.5212000.

Leggi anche il nostro Tuttoweekend

Le sagre e gli appuntamenti più amati in… TuttoSagre!

Sagra dei Pici e dello Zafferano a Marsiliana

Due settimane e due sagre all’insegna della cucina tradizionale e della solidarietà. Al campo sportivo di Marsiliana, frazione di Manciano, torna la Sagra dei pici, uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dell’estate maremmana, con un doppio calendario che accompagnerà residenti e turisti dal 1° all’8 e dal 9 al 16 agosto. CLICCA QUI

A Montepescali la sagra del Cinghiale

Dieci giorni di gastronomia, tradizione e musica dal vivo. Torna a Montepescali la Festa del cinghiale maremmano, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate, giunto quest’anno alla 47esima edizione. La manifestazione si terrà dal 5 al 14 agosto e proporrà ogni sera stand gastronomici con i piatti tipici a base di cinghiale, accompagnati da un ricco programma di intrattenimenti musicali. CLICCA QUI

Sagra della Salsiccia a Orbetello

Una sagra fatta interamente da under 30. Dall’8 al 14 agosto torna al parco ex idroscalo di Orbetello, allo stadio Vezzosi, la Sagra della salsiccia organizzata dall’Us Orbetello 1908. Gli stand aprono ogni sera a partire dalle 19.30. CLICCA QUI

Festa maremmana a Bagno di Gavorrano

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate maremmana. Dal 6 al 17 agosto 2026 (con una breve pausa il 15), al Parco Casa del Popolo di Bagno di Gavorrano, va in scena la Festa Maremmana, manifestazione che unisce gastronomia, intrattenimento musicale e convivialità in un contesto immerso nel verde. CLICCA QUI

Sapori di macchia a Scarlino

Cinque giorni dedicati ai sapori della tradizione maremmana. Dal 15 al 19 agosto torna a Scarlino la sagra “Sapori di macchia”, organizzata dall’associazione Monte d’Alma 86. L’appuntamento è nei locali del Circolo Arci, dove ogni sera sarà possibile ritrovarsi a tavola a partire dalle 19.30. Per la giornata conclusiva del 19 agosto è prevista anche un’apertura speciale a pranzo, dalle 12.30. CLICCA QUI

Palio storico dei ciuchi

L’appuntamento è per il 14 agosto, quando il borgo aprirà le sue porte a tutti coloro che desiderano vivere una giornata all’insegna della storia, della cultura e della convivialità, tra il suono dei tamburi, il colore delle bandiere e l’entusiasmo che da sempre rende il Palio Storico di Roccatederighi un evento speciale. Al termine pastasciutta per tutti. CLICCA QUI

Sagra tortelli e calamari a Castiglione

A Castiglione della Pescaia torna la sagra dei torteklli e calamari dal 14 al 16 agosto e dal 20 al 23 agosto compresi. Appuntamento in località Casamora, al palazzetto dello sport. Tutte le sere musica dal vivo. Alle 19 apertura stand gastronomici.

Le notti del vino a Gavorrano

Sabato 22 agosto 2026, a partire dalle 19, il borgo medievale di Gavorrano ospita “Le Notti del Vino”, iniziativa che porterà nelle vie e nelle piazze del paese degustazioni di vino, street food e diversi appuntamenti di intrattenimento. Una proposta pensata per vivere il borgo in una veste particolare, accompagnando la scoperta del vino con musica e spettacoli. CLICCA QUI

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Il gruppo Facebook di TuttoSagre

Uno spazio dove trovare tutte le sagre migliori segnalate da Il Giunco: si chiama Tutto Sagre in Maremma ed è il nuovo gruppo Facebook gratuito al quale ci si può iscrivere e rimanere informati su tutte le sagre nella nostra provincia: CLICCA SU QUESTO LINK.

Sagre in Maremma: segnala la tua!

Come sempre, gli organizzatori di sagre, feste paesane ed eventi enogastronomici possono segnalare i propri appuntamenti alla redazione de IlGiunco.net per essere inseriti nelle prossime puntate di TuttoSagre, nel calendario eventi del giornale e, da quest’anno, anche in TuttoSagre Show. Per inviare le segnalazioni è possibile scrivere a [email protected] o mandando un whatsapp al numero 334.5212000.

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