GROSSETO – Sole, caldo intenso e temperature decisamente elevate accompagneranno la Maremma oggi, giovedì 13 agosto, e domani, venerdì 14 agosto. L’alta pressione continua infatti a garantire condizioni stabili sulla provincia di Grosseto, con cieli sereni o poco nuvolosi e precipitazioni sostanzialmente assenti. Il dato più significativo resta quello delle temperature, che nelle zone interne potranno raggiungere e localmente superare i 40 gradi.

Oggi sole e caldo fino a 41 gradi

A Grosseto oggi 3BMeteo prevede una giornata stabile, con una massima intorno ai 41 gradi e una minima sui 22 gradi. Anche nel nord della provincia farà molto caldo: Follonica oscillerà tra 20 e 38 gradi, mentre Massa Marittima tra 23 e 36.

Sull’Amiata, a Castel del Piano, temperature tra 15 e 35 gradi, con sole e assenza di precipitazioni. Più contenuti i valori lungo la costa meridionale: Orbetello tra 25 e 32 gradi e Monte Argentario tra 26 e 33 gradi. Sul promontorio mare poco mosso e ventilazione moderata nelle ore pomeridiane.

Domani ancora caldo e tempo stabile

Poche variazioni sono previste per venerdì 14 agosto. A Grosseto il termometro dovrebbe raggiungere nuovamente i 40 gradi, con minima di 24. A Follonica sono previsti circa 24-38 gradi, mentre Massa Marittima avrà valori tra 24 e 35 gradi.

Sull’Amiata, Castel del Piano dovrebbe registrare 25-34 gradi; al sud Orbetello resterà sui 27-32 gradi, mentre Monte Argentario oscillerà tra 24 e 33 gradi. Anche domani prevarranno sole e cieli poco nuvolosi, senza piogge significative.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo