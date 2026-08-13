SORANO – Serata di lavoro per i vigili del fuoco volontari di Sorano, impegnati a causa del maltempo lungo la strada provinciale Pitigliano–Santa Fiora. Al chilometro 19, una pianta era caduta invadendo la sede stradale, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori.

L’intervento sulla provinciale

Per garantire la sicurezza delle operazioni e la gestione della viabilità è stato richiesto l’intervento dei carabinieri di Castell’Azzara, mentre il personale della Provincia ha provveduto alla delimitazione e alla segnalazione dell’area interessata.

Gli altri interventi

Successivamente, i vigili del fuoco sono stati impegnati anche nella rimozione di ulteriori alberi nelle zone di Montorio e San Giovanni delle Contee. Non si registrano persone coinvolte.