GROSSETO – Dal mare alla campagna, dalle spiagge ai piccoli borghi, ieri sera, mercoledì 12 agosto, lo sguardo di tanti si è rivolto verso il cielo per assistere all’eclissi solare parziale. Un fenomeno particolarmente suggestivo, che in Maremma ha raggiunto livelli di oscuramento molto elevati, soprattutto lungo la costa.

E proprio quel cielo, diventato per qualche ora un piccolo palcoscenico, è stato raccontato anche attraverso gli scatti dei nostri lettori, che hanno scelto di condividere con la redazione le immagini realizzate durante l’eclissi.

Dal mare alla campagna, la Maremma con gli occhi all’insù

C’è chi ha fotografato il sole mentre scendeva verso l’orizzonte, chi lo ha catturato sopra il mare e chi invece ha scelto come sfondo la campagna maremmana. Immagini diverse, realizzate da punti di osservazione differenti, ma unite dalla stessa emozione.

Le vostre foto, il nostro racconto

Abbiamo voluto condividere con voi una fotogallery dei vostri scatti, un album ricco e suggestivo, con tantissime foto che restituiscono la varietà del paesaggio della nostra provincia e, soprattutto, il modo in cui l’eclissi è stata vissuta da chi si è fermato a osservare il cielo. Ogni scatto con una prospettiva diversa, una luce particolare, un dettaglio capace di raccontare quel momento.

Una più bella dell’altra, tanto che abbiamo deciso di raccoglierle tutte nella fotogallery allegata all’articolo.

Un modo per raccontare l’eclissi non soltanto attraverso il fenomeno astronomico, ma attraverso gli occhi e le emozioni di chi l’ha vissuta.