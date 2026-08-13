GAVORRANO – Un furgone è uscito di strada nella mattinata di oggi sulla SS1 Aurelia, in località Giuncarico, nel comune di Gavorrano. L’incidente è avvenuto al chilometro 204+100, in direzione sud, e ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

La dinamica

Il furgone, in uso per servizi di pulizia ambientale, per cause ancora in corso di accertamento è uscito dalla carreggiata, superando la scarpata e terminando la propria corsa sulla strada provinciale del Lupo, a circa cinque metri dalla sede stradale.

I soccorsi

L’autista del mezzo, un uomo di 27 anni, è stato trasportato dal personale sanitario del 118 all’ospedale di Grosseto per accertamenti. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e dell’area interessata dall’incidente.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenute le ambulanze della Misericordia di Roccastrada e della Pubblica Assistenza di Sassofortino. Erano presenti anche i carabinieri.