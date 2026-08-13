SCANSANO – Un incendio si è sviluppato ieri sera, intorno alle 20, in zona Murci, nel comune di Scansano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Manciano.

Le fiamme e l’intervento

Le fiamme hanno interessato circa un ettaro di sterpaglie, coinvolgendo anche alcuni fabbricati rurali fatiscenti, senza tuttavia provocare danni. A supporto dei volontari di Manciano sono intervenuti di rinforzo anche i vigili del fuoco di Orbetello e Grosseto. Sul posto ha operato inoltre il personale dell’organizzazione regionale dell’Aib della Regione Toscana. Non si registrano persone infortunate.

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