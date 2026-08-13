GROSSETO – Un incendio sta bruciando in questo momento sull’Aurelia nella zona di Grosseto nord. Il fumo, una colonna alta e nera, si vede a distanza.

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La strada è stata chiusa. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del fuoco. È arrivata anche l’Aeronautica militare e l’elicottero antincendio dei Vigili del fuoco e i volontari della Racchetta e della Vab.

Attività commerciali e concessionarie nella zona

Nell’area interessata dalle fiamme si trovano molte attività e un centro commerciale, oltre ad deposito di automobili, un elemento questo che desta particolare attenzione.

Sembra che stiano bruciando automobili e camion. Nella zona si sentono scoppi via via che le fiamme arrivano ai mezzi parcheggiati. Si parla già di milioni di euro di danno.

Per alcuni minuti la nube nera trasportata dal vento ha cambiato direzione direzione oscurando il sole.

Al momento non sono note né l’origine né l’entità del rogo.

L’intervento dell’assessore Megale

«La preoccupazione riguardava la vicinanza di un distributore di gas metano oltre alle tante automobili e mezzi – afferma l’assessore Riccardo Megale -. Fortunatamente, l’intervento dei Vigili del fuoco, è riuscito a contenere nell’immediatezza la problematica, molti siano accorsi a togliere le auto per evitare che i tantissimi mezzi che sono bruciati e che scoppiavano durante l’incendio, potessero ripercuotersi anche nelle vicinanze. Poi si è calmato il vento e sono riusciti, con l’aiuto di tutti — ho visto anche l’autobotte del Savoia, oltre a quelle del Comune e dei Vigili del fuoco — a contenere l’incendio nell’arco di 40-50 minuti. In questo momento la situazione è più o meno sotto controllo».

Sul posto anche il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti.

La notizia è in aggiornamento.

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Incendio a Grosseto nord

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