GROSSETO – Un incendio è divampato su una piazzola tra Grosseto est e Grosseto nord. Sul posto sono intervenute due squadre della Racchetta Alta Maremma.
L’intervento
L’operazione si è svolta in concomitanza con un altro incendio che in quelle stesse ore stava interessando la zona nord della città.
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I volontari della Racchetta Alta Maremma Grosseto sono intervenuti su un incendio su una piazzola tra Grosseto est e Grosseto nord. La situazione è stata rapidamente risolta.