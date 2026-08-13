GROSSETO – Un incendio è divampato su una piazzola tra Grosseto est e Grosseto nord. Sul posto sono intervenute due squadre della Racchetta Alta Maremma.

L’intervento

L’operazione si è svolta in concomitanza con un altro incendio che in quelle stesse ore stava interessando la zona nord della città.

I volontari della Racchetta Alta Maremma Grosseto sono intervenuti su un incendio su una piazzola tra Grosseto est e Grosseto nord. La situazione è stata rapidamente risolta.