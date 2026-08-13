GROSSETO – È ora sotto controllo il violento incendio divampato nel pomeriggio di oggi, giovedì 13 agosto, nella zona di Grosseto nord, lungo l’Aurelia. Le fiamme hanno interessato un’area con numerosi veicoli, provocando ingenti danni.

Il bilancio è pesante: circa 70 auto sono andate completamente distrutte, mentre almeno altre 30 vetture sono state danneggiate o interessate da principi di incendio. Numeri che restituiscono la violenza del rogo e la complessità delle operazioni di spegnimento.

Il rischio per le pompe di Gpl

A rendere particolarmente delicata la situazione è stata anche la vicinanza delle fiamme alle pompe di Gpl del distributore, che si trovano a pochissimi metri dall’area interessata dall’incendio.

Il timore era che il rogo potesse raggiungere l’impianto e provocare conseguenze ben più gravi. Il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco ha permesso di contenere le fiamme e impedire che l’incendio si propagasse ulteriormente.

Nella fase iniziale nella zona si erano levate alte colonne di fumo nero e si erano sentiti diversi scoppi provocati dalle fiamme che raggiungevano i mezzi parcheggiati. Tra i veicoli coinvolti erano presenti anche alcune auto elettriche che però non sono state attaccate dalle fiamme.

Vigili del fuoco impegnati nel lungo intervento

I Vigili del fuoco sono intervenuti con dieci squadre da terra e l’elicottero antincendio del nucleo Vvf di Cecina per affrontare un incendio particolarmente impegnativo, mentre nell’area sono state impiegate anche altre risorse per contribuire alle operazioni.

Sul posto ha operato anche l’Aeronautica Militare per il rifornimento idrico e il supporto alle operazioni di estinzione, personale dell’organizzazione regionale Aib della Regione Toscana con la presenza dell’elicottero e personale Enel per la disattivazione della linea elettrica in prossimità dell’incendio.

Le squadre dei Vigili del Fuoco sono tuttora impegnate nelle operazioni di spegnimento contenimento e messa in sicurezza anche se l’incendio è sotto controllo.

Fortunatamente, non si registrano persone ferite.

Sul posto anche Racchetta e Vab.

Il ringraziamento del sindaco ai Vigili del fuoco

Il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha voluto rivolgere un ringraziamento agli uomini e alle donne intervenuti.

«A nome dell’amministrazione comunale e dell’intera città voglio rivolgere un sincero ringraziamento al comandante dei Vigili del fuoco Roberto Buonfiglio e, attraverso di lui, a tutti gli uomini e le donne dei Vigili del fuoco che sono intervenuti con professionalità, preparazione e grande coraggio, riuscendo a contenere e mettere sotto controllo un incendio estremamente pericoloso».

Il sindaco ha quindi sottolineato il lavoro quotidiano dei Vigili del fuoco: «Sono professionisti che ogni giorno si preparano ad affrontare situazioni come questa e che, quando arriva il momento, mettono la propria sicurezza al servizio di quella degli altri».

Infine il messaggio della città: «Grosseto oggi vi dice semplicemente: grazie».

Restano da chiarire le cause dell’incendio e l’esatta quantificazione dei danni provocati dal rogo.