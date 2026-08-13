GROSSETO – «Il Comune di Grosseto prende atto del mancato adempimento di una delle condizioni imprescindibili per consentire la prosecuzione della procedura di mediazione relativa all’impianto sportivo di Roselle». È la nota, lapidaria, del Comune di Grosseto che oggi doveva valutare la fideiussione presentata dall’Us Grosseto.
La condizione venuta meno
«Alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria riguardante la valutazione della documentazione presentata dall’U.S. Grosseto entro il termine di ieri 12 agosto, l’Amministrazione ritiene venuta meno la condizione essenziale posta per la prosecuzione della mediazione e autorizza il dirigente a interrompere la procedura, comunicando le determinazioni del Comune anche in vista della seduta già fissata per l’8 settembre».
La richiesta di restituzione dell’impianto
«Contestualmente, il Comune richiede all’U.S. Grosseto la restituzione dell’impianto sportivo di Roselle. La decisione viene assunta al termine del percorso avviato dall’Amministrazione per verificare la possibilità di una soluzione conciliativa basata sul rispetto dell’interesse pubblico e sulla tutela del patrimonio impiantistico sportivo comunale. Stante il mancato rispetto della documentazione richiesta per il perfezionamento dell’accordo conciliativo, il Comune continuerà a tutelare le proprie ragioni».