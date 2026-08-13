FOLLONICA – È entrato in un ristorante nel cuore della notte dopo aver forzato la porta e, una volta dentro, ha preso il fondo cassa con circa 500 euro e alcune bottiglie di alcolici. L’uomo, un italiano di 55 anni, è stato però sorpreso dai carabinieri e arrestato.

Sorpreso nel ristorante alle 4 del mattino

È successo intorno alle 4 di mercoledì 12 agosto, a Follonica. I carabinieri dell’aliquota operativa stavano effettuando alcuni controlli nelle attività commerciali della città, con particolare attenzione ai possibili furti durante la notte.

Durante il servizio hanno notato l’uomo all’interno di un ristorante. Secondo quanto ricostruito, era appena entrato nel locale dopo aver forzato l’ingresso con un cacciavite, provocando alcuni danni alla porta.

Nel bottino 500 euro e diverse bottiglie

Una volta dentro, avrebbe preso il denaro presente nel fondo cassa, circa 500 euro, insieme ad alcune bottiglie di alcolici.

I militari sono intervenuti prima che l’uomo potesse allontanarsi dal ristorante e lo hanno arrestato.

Oggi la convalida dell’arresto

Il 55enne, italiano, nullafacente e pluripregiudicato, è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato.

Nella giornata di oggi, 13 agosto, l’arresto è stato convalidato dal gip del tribunale di Grosseto. Per l’uomo è stata disposta la custodia in carcere, anche in considerazione dei precedenti a suo carico.